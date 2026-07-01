«Рейнджерс» интересен Никишин. Клуб предложил «Каролине» драфт-пики, в том числе 1-го раунда — «Кейнс» хотели бы получить игрока (Эллиотт Фридман)

Александр провел первый полноценный сезон в НХЛ. У него 33 (11+22) очка в 81 игре в регулярке при полезности «+18» и среднем игровом времени 18:11. В плей-офф у него 1 (0+1) балл в 17 играх при полезности «минус 1» и 14:50 в среднем на льду.