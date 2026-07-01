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«Рейнджерс» интересен Никишин. Клуб предложил «Каролине» драфт-пики, в том числе 1-го раунда — «Кейнс» хотели бы получить игрока (Эллиотт Фридман)

«Рейнджерс» хотят выменять защитника Александра Никишина у «Каролины», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

«Я слышал, что “Рейнджерс” предлагали за него драфт-пики, включая первый раунд, и “Каролина” ответила: “Нам нужен игрок”.

Думаю, «Рейнджерс» попытаются еще, они действительно хотят его заполучить. И он был бы рад оказаться там", — сказал Фридман.

В этом году Никишин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины». 1 июля он станет ограниченно свободным агентом.

Александр провел первый полноценный сезон в НХЛ. У него 33 (11+22) очка в 81 игре в регулярке при полезности «+18» и среднем игровом времени 18:11. В плей-офф у него 1 (0+1) балл в 17 играх при полезности «минус 1» и 14:50 в среднем на льду.