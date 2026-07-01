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Пашков о драфте НХЛ: «Вратари — якорь, который держит наш хоккейный корабль в бушующем океане. Может, если бы его не было, то наш хоккей давно бы унесло»

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о том, что на драфте НХЛ-2026 выбрали много российских вратарей.

— Александр Константинович, вас, как бывшего вратаря, драфт НХЛ-2026 порадовал?

— Вопрос понятен, клубы НХЛ выбрали семь российских голкиперов, плюс двух белорусских и еще одного казахстанского (сообщалось, что он отказался от казахстанского гражданства в пользу российского — Спортс). По сути, из наших каждый третий выбранный — вратарь.

Получили еще одного подтверждение того, что наша вратарская школа — на подъеме. И в НХЛ, где на первых ролях — Бобровский, Василевский, Сорокин, Шестеркин, и в нашем юниорском хоккее.

— Причины подъема?

— Все уже сказано в прессе. Это и большое внимание к вратарской позиции в школах и клубах, и современные методики подготовки, и популярность специальных лагерей голкиперов.

Думаю, голкиперы — это тот якорь, который держит наш хоккейный корабль в бушующем океане. Кто знает, может, если бы его не было, то наш хоккей давно бы унесло, — считает Пашков.