Девеллано о Маккенне в «Торонто»: «Это та суперзвезда, вокруг которой можно строить команду. Он может стать стержнем “Лифс”, каким Потвен был в “Айлендерс”

«Лифс» выбрали 18-летнего канадца под общим первым номером на драфте НХЛ-2026.
«Маккенна — отличный выбор. Думаю, он будет так же хорош, как Дени Потвен для “Айлендерс”. Я работал там скаутом, когда его выбрали под 1-м номером на драфте.
Потвен был основой для «Айлендерс», Маккенна сможет стать стержнем для «Лифс». Когда мы тогда выбрали Дени, мы с Биллом Торри (генменеджером клуба — Спортс) чувствовали, что у нас есть суперзвезда на следующие 15 лет.
Маккенна — это та суперзвезда, вокруг которой можно строить команду, как мы это сделали в «Айлендерс», — считает член Зала хоккейной славы в категории «строителей хоккея».
Потвен был выбран «Айлендерс» под общим первым номером в 1973 году. Защитник выступал за команду до 1988 года и долгое время был капитаном. При нем клуб выиграл Кубок Стэнли 4 раза подряд (с 1980 по 1983 год).