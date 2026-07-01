Овечкин впервые в карьере в НХЛ выходит на рынок свободных агентов. Срок действия его контракта с «Вашингтоном» истек

Срок действующего контракта 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» с кэпхитом 9,5 миллиона долларов истек.
Рынок свободных агентов НХЛ официально откроется 1 июля в 19:00 по московскому времени.
Отметим, что в своей карьере в НХЛ лучший снайпер в истории лиги (929 шайб в регулярках) на данный момент подписывал только три контракта.
Первый — контракт новичка на 3 года — был подписан 31 августа 2005 года.
Второй — на 13 лет с кэпхитом 9,54 млн долларов — 10 января 2008 года.
Третий — на 5 лет с кэпхитом 9,5 млн — 27 июля 2021 года. Рынок свободных агентов в том году открылся 28 июля, так как сроки проведения сезона сместились из-за пандемии коронавируса.
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