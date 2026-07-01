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Губерниев об Овечкине без контракта: «Что‑то подсказывает, что Александр не пропадет. Он способен играть в НХЛ еще два‑три года»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выход Александра Овечкина на рынок свободных агентов.

40-летний форвард впервые за карьеру в НХЛ оказался без действующего контракта после истечения срока соглашения с «Вашингтоном».

«Что‑то подсказывает, что Александр Овечкин не пропадет. Он еще способен играть в НХЛ не только один сезон, но и два‑три года. Я желаю ему всяческих удач», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что Овечкин примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ после 7 июля.

Овечкин собрал хоккейную команду из футболистов: «Вратарь — Шунин, защитники — Колодин, Вася Березуцкий. Центром будет Аршавин, крайние нападающие — Тюкавин и Сычев».

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