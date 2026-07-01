Губерниев об Овечкине без контракта: «Что‑то подсказывает, что Александр не пропадет. Он способен играть в НХЛ еще два‑три года»

40-летний форвард впервые за карьеру в НХЛ оказался без действующего контракта после истечения срока соглашения с «Вашингтоном».
«Что‑то подсказывает, что Александр Овечкин не пропадет. Он еще способен играть в НХЛ не только один сезон, но и два‑три года. Я желаю ему всяческих удач», — сказал Губерниев.
Ранее сообщалось, что Овечкин примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ после 7 июля.
Овечкин собрал хоккейную команду из футболистов: «Вратарь — Шунин, защитники — Колодин, Вася Березуцкий. Центром будет Аршавин, крайние нападающие — Тюкавин и Сычев».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше