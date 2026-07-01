«Сан-Хосе» обменял Мухамадуллина и Зака Шарпа в «Эдмонтон» на Нерса

21-летний Шарп завершил свой второй сезон в составе команды Университета Западного Мичигана (NCAA). В 37 матчах он набрал 19 (5+14) очков, получил 18 минут штрафа и закончил сезон с показателем полезности «+15». Он был выбран «Сан-Хосе» в четвертом раунде под общим 124-м номером на драфте НХЛ 2025 года.