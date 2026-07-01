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«Сан-Хосе» обменял Мухамадуллина и Зака Шарпа в «Эдмонтон» на Нерса

«Эдмонтон» приобрел защитников Шакира Мухамадуллина и Зака Шарпа у «Сан-Хосе» в обмен на защитника Дарнелла Нерса.

Источник: Спортс‘’

24-летний Мухамадуллин в прошлом сезоне провел 50 матчей за «Шаркс», набрав 12 (5+7) очков, заработав 22 минуты штрафа и завершив чемпионат с показателем полезности «-3».

Всего за карьеру в НХЛ, за три сезона в составе «Сан-Хосе», уроженец Уфы сыграл 83 матча, записав на свой счет 22 (7+15) очка, 34 минуты штрафа и показатель полезности «-10».

Мухамадуллин был выбран клубом «Нью-Джерси» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

21-летний Шарп завершил свой второй сезон в составе команды Университета Западного Мичигана (NCAA). В 37 матчах он набрал 19 (5+14) очков, получил 18 минут штрафа и закончил сезон с показателем полезности «+15». Он был выбран «Сан-Хосе» в четвертом раунде под общим 124-м номером на драфте НХЛ 2025 года.

31-летний Нерс провел 82 матча в регулярке НХЛ прошедшего сезона, забил 7 голов и отдал 17 голевых передач.