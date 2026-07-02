Россия победила США в выставочном матче в Москве — 10:6. Играли Фетисов, Ротенберг, Панарин, Никишин, Радулов, Марченко и Сергачев, состав американцев не объявляли

Как сообщает «Чемпионат» встреча завершилась со счетом 10:6 в пользу российской команды, которая называлась «Красная машина». Ее капитаном стал Вячеслав Фетисов. В состав команды вошли как профессиональные хоккеисты из КХЛ и НХЛ, так и артисты (Игорь и Олег Бутманы, Ильдар Абдразаков), чиновники и руководители различных организаций.