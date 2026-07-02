«Нью-Джерси» сделал оффер-шит Хэйтону — контракт на год и 4,775 млн долларов. «Юта» получит выбор во 2-м раунде драфта, если не повторит предложение

26-летний форвард получил от «Дэвилс» контракт на год и 4,775 миллиона долларов.
У клуба из Солт-Лейк-Сити есть время до 8 июля, чтобы повторить предложение и сохранить хоккеиста в команде.
Если этого не произойдет, то Хэйтон перейдет в «Нью-Джерси», а «Юта» получил выбор во втором раунде драфта в качестве компенсации.
По прошлому договору оклад форварда составлял 2,650 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне канадец набрал 25 (10+15) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он сыграл одну игру.