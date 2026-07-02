«Рейнджерс» обменяли Боргена в «Бостон» на два драфт-пика

Клуб из Нью-Йорка получил выбор во втором раунде драфта-2027 и условный пик третьего раунда в 2028 году, который может стать пиком второго раунда, если «Брюинс» дойдут до финала Востока в любом из двух ближайших сезонов, а Борген проведет минимум 50% матчей.