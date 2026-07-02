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«Рейнджерс» обменяли Боргена в «Бостон» на два драфт-пика

«Рейнджерс» обменяли 29-летнего защитника Уилла Боргена в «Бостон».

Источник: Спортс‘’

Клуб из Нью-Йорка получил выбор во втором раунде драфта-2027 и условный пик третьего раунда в 2028 году, который может стать пиком второго раунда, если «Брюинс» дойдут до финала Востока в любом из двух ближайших сезонов, а Борген проведет минимум 50% матчей.

Защитник играл за «Рейнджерс» с декабря 2024 года, когда он стал частью обмена Каапо Какко в «Сиэтл». В прошлом сезоне на счету Боргена 75 матчей и 15 (5+10) очков при 18:02 в среднем на льду.

Его контракт со средней годовой зарплатой 4,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2030 года.

«Рейнджерс» обменяли Трочека в «Юту» на Дурзи, Бодуана и выбор в 3-м раунде драфта-2027.