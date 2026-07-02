Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине и 4,38 млн под потолком: «Мы можем дать Алексу подходящий контракт. У нас достаточно рычагов воздействия»

У команды осталось 4,38 млн долларов под потолком зарплат после первого дня на рынке свободных агентов. На контракте с «Кэпиталс» сейчас 14 форвардов.
"Мы можем дать Алексу подходящий контракт, исходя из разговоров, которые мы с ним вели после окончания прошлого сезона.
Есть разные способы обеспечить ему достаточную сумму, учитывая его возраст. У нас достаточно рычагов воздействия", — сказал Патрик.
«Вашингтон» подписал защитника Деарне (201 см, 102 кг) на 4 года с кэпхитом 4,2 млн долларов. У него 7 очков, +7 и 68 минут штрафа в 53 играх за «Сан-Хосе» в прошлом сезоне.
«Вашингтон» подписал 4-летний контракт с Дженнером на 23 млн долларов.