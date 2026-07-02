Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине и 4,38 млн под потолком: «Мы можем дать Алексу подходящий контракт. У нас достаточно рычагов воздействия»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик поделился мнением о возможном соглашении с Александром Овечкиным.

Источник: Спортс‘’

У команды осталось 4,38 млн долларов под потолком зарплат после первого дня на рынке свободных агентов. На контракте с «Кэпиталс» сейчас 14 форвардов.

"Мы можем дать Алексу подходящий контракт, исходя из разговоров, которые мы с ним вели после окончания прошлого сезона.

Есть разные способы обеспечить ему достаточную сумму, учитывая его возраст. У нас достаточно рычагов воздействия", — сказал Патрик.

«Вашингтон» подписал защитника Деарне (201 см, 102 кг) на 4 года с кэпхитом 4,2 млн долларов. У него 7 очков, +7 и 68 минут штрафа в 53 играх за «Сан-Хосе» в прошлом сезоне.

«Вашингтон» подписал 4-летний контракт с Дженнером на 23 млн долларов.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше