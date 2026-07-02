«Вегас» обменял Колесара в «Детройт» на пики в 3-м и 7-м раундах драфта

Колесар ранее выступал в НХЛ только за «Вегас», дебютировав в 2020 году. В прошлом сезоне он провел 82 матча в регулярке и набрал 17 (6+11) очков, в плей-офф — 1+0 за 21 игру.
29-летний форвард был лидером команды по силовым приемам в регулярке (270) и вторым по штрафному времени (55 минут).
Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 2,5 млн долларов рассчитан до 2028 года.
«Детройт» подписал Арвидссона на 2 года с кэпхитом 5 млн долларов. Швед набрал 54 очка при +20 в 69 играх за «Бостон» в прошлом сезоне.