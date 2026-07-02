Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Вегас» обменял Колесара в «Детройт» на пики в 3-м и 7-м раундах драфта

«Вегас» и «Детройт» совершили сделку. «Голден Найтс» отдали форварда Кигана Колесара, получив взамен выбор в третьем раунде драфта-2029 и пик седьмого раунда в 2027 году.

Колесар ранее выступал в НХЛ только за «Вегас», дебютировав в 2020 году. В прошлом сезоне он провел 82 матча в регулярке и набрал 17 (6+11) очков, в плей-офф — 1+0 за 21 игру.

29-летний форвард был лидером команды по силовым приемам в регулярке (270) и вторым по штрафному времени (55 минут).

Его действующий контракт со средней годовой зарплатой 2,5 млн долларов рассчитан до 2028 года.

«Детройт» подписал Арвидссона на 2 года с кэпхитом 5 млн долларов. Швед набрал 54 очка при +20 в 69 играх за «Бостон» в прошлом сезоне.