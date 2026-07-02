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Генменеджер «Торонто» о Бобровском: «Он может стать лучшим вратарем в истории. Контракт с ним многое говорит о клубе»

Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка прокомментировал контракт с 37-летним Сергеем Бобровским на 3 года и 21 млн долларов.

"Сергей — настоящий прорыв для нас с точки зрения стабильности и последовательности. Его послужной список говорит сам за себя, он вполне может стать лучшим вратарем в истории.

То, что нам удалось заполучить такого игрока — правильный выбор в правильное время, не только на льду, но и вне льда, с учетом его наставничества, профессионализма и чемпионского опыта.

Мы рассматривали сделку со всех сторон, и она имеет большой смысл. Игрок такого калибра всегда стремится к победе, контракт с ним многое говорит об организации, о владельцах и о Сергее и его лидерских качествах", — сказал Чайка.

Бобровский — в «Торонто»! Дотащит команду до Кубка Стэнли?