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Веренски заявил, что остается в «Коламбусе»: «Я пришел к этому после обсуждений с семьей. Хочу победить и сделать это здесь»

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски заявил, что останется в клубе. Ранее появилась информация, что игрок может покинуть «Блю Джекетс».

Источник: Спортс‘’

"Я хочу победить, и я хочу сделать это в Коламбусе. После всех раздумий, обсуждений с женой и семьей, я пришел к выводу, что мы хотим остаться в Коламбусе.

Это мой дом последние 10 лет, и я всегда гордился тем, что играю за «Блю Джекетс». У нас лучшие болельщики в НХЛ. Я люблю своих товарищей по команде и тренеров, и с нетерпением жду возможности сделать все возможное, чтобы вернуть нас в плей-офф и побороться за Кубок Стэнли.

Мы с Доном (Уодделлом, генеральным менеджером клуба — Спортс«“) полностью солидарны в этом желании и с нетерпением ждем, что ждет нашу команду в будущем”, — сказал Веренски.

Веренски заблокировал свой обмен в «Даллас». Харли должен был перейти в «Коламбус» в рамках сделки (Sportsnet).