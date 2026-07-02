Веренски заявил, что остается в «Коламбусе»: «Я пришел к этому после обсуждений с семьей. Хочу победить и сделать это здесь»

Это мой дом последние 10 лет, и я всегда гордился тем, что играю за «Блю Джекетс». У нас лучшие болельщики в НХЛ. Я люблю своих товарищей по команде и тренеров, и с нетерпением жду возможности сделать все возможное, чтобы вернуть нас в плей-офф и побороться за Кубок Стэнли.