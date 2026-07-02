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«Чикаго» подписал 37-летнего Коула на год и 4 млн долларов, Смита — на 3 года и 3 млн за сезон

«Чикаго» объявил о заключении контрактов с Йэном Коулом и Коулом Смитом.

Источник: Спортс‘’

37-летний Коул подписал договор на год и получит 4 млн долларов за сезон. В его соглашении предусмотрены бонусы в размере 750 тысяч долларов.

В прошлом регулярном чемпионате защитник играл за «Юту». В 82 матчах регулярки у него 23 (3+20) очка при полезности «плюс 16», в плей-офф — 1+1 за 6 игр.

30-летний Смит заключил договор на 3 года со средней зарплатой 3 млн долларов за сезон.

В минувшем сезоне он выступал за «Нэшвилл» и «Вегас». На счету форварда 12 (8+4) очков за 63 игры в регулярке и 3+3 в 22 матчах Кубка Стэнли.

«Чикаго» и Байрэм подписали контракт на 6 лет с кэпхитом 12,5 млн долларов. Соглашение защитника вступит в силу с сезона-2027/28.