«Миннесота» продлила контракты с Богосяном и Ником Фолиньо на год

Богосян получит 1,25 млн долларов за сезон. Еще 100 тысяч долларов он может заработать в качестве бонуса, если проведет 60 матчей в следующем регулярном чемпионате.
В прошлом сезоне на его счету 41 игра и 6 (2+4) очков при полезности «плюс 8». В плей-офф — 0+0 за 9 игр при 12:45 в среднем на льду.
Фолиньо заработает 900 тысяч долларов, бонусы не предусмотрены.
Он перешел из «Чикаго» по ходу прошлой регулярки. За новый клуб он провел 17 матчей в регулярке, набрав 4 (1+3) очка. В Кубке Стэнли — 2+1 за 11 игр при 12:04 в среднем на льду.
«Лос-Анджелес» подписал 38-летнего Зукарелло на год и 1 млн долларов плюс бонусы, 35-летнего Хаулу — на 2 года с кэпхитом 3,6 млн.