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Рябыкин о Хаукеланне в «Тракторе»: «Рискованный ход. Новая страна, культура, плюс давление из-за политики. ЧМ — короткий и не всегда показательный турнир»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал переход Хенрика Хаукеланна в «Трактор».

— Еще одна резонансная тема последних недель — выбор «Трактором» первого норвежского вратаря в истории КХЛ. Что думаете?

— Понятно, что ход с норвежцем — рискованный. Новая страна, новая культура — и игровая, и человеческая. Плюс неизбежное давление из-за политики, которое уже началось.

Есть и чисто хоккейные факторы риска. Хаукеланн проявил себя на чемпионате мира, но это очень короткий турнир, не всегда показательный, особенно для вратарей.

Посмотрим, как он проявит себя на дистанции в полгода и на сложной российской логистике.

— Не верите в норвежца?

— Наоборот, желаю удачи. В Норвегии ему было трудно заработать, а тут рискнул, как говорится, сыграл ва-банк. Значит, есть характер, — сказал Рябыкин.

«Трактор» обменял Глотова в СКА на денежную компенсацию.