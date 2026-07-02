Рябыкин о Хаукеланне в «Тракторе»: «Рискованный ход. Новая страна, культура, плюс давление из-за политики. ЧМ — короткий и не всегда показательный турнир»

— Еще одна резонансная тема последних недель — выбор «Трактором» первого норвежского вратаря в истории КХЛ. Что думаете?
— Понятно, что ход с норвежцем — рискованный. Новая страна, новая культура — и игровая, и человеческая. Плюс неизбежное давление из-за политики, которое уже началось.
Есть и чисто хоккейные факторы риска. Хаукеланн проявил себя на чемпионате мира, но это очень короткий турнир, не всегда показательный, особенно для вратарей.
Посмотрим, как он проявит себя на дистанции в полгода и на сложной российской логистике.
— Не верите в норвежца?
— Наоборот, желаю удачи. В Норвегии ему было трудно заработать, а тут рискнул, как говорится, сыграл ва-банк. Значит, есть характер, — сказал Рябыкин.
«Трактор» обменял Глотова в СКА на денежную компенсацию.