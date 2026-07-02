Третьяк о Бобровском в «Торонто»: «Поднимет дух команды, станет новым лидером и получит возможность претендовать на “Везину”. “Флорида” ошиблась, расставшись с ним»

37-летний вратарь подписал контракт на 3 года и 7 млн долларов за сезон.
«Торонто» получил большого вратаря, у клуба появится шанс выступить намного лучше, чем в прошлом сезоне.
Бобровский точно поднимет дух команды и станет новым лидером. Новый клуб — новый вызов, когда переходишь в новый клуб, нужно доказывать, что это правильный переход.
Канадцы довольны, что получили такого вратаря, а «Флорида», я думаю, ошиблась, что с ним рассталась. Бобровский же получит возможность снова претендовать на «Везину», — сказал Третьяк.
В прошлом сезоне Бобровский провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 27 побед, пропуская в среднем 3,07 шайбы при 87,7% отраженных бросков.
Бобровский — в «Торонто»! Дотащит команду до Кубка Стэнли?