Фетисов об Овечкине: «Надо продолжить карьеру в “Вашингтоне”, деньги не играют значения. Надо побить рекорд Гретцки и порадовать болельщиков во всем мире»

40-летний форвард впервые стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Вашингтоном».
«Саше обязательно надо продолжить карьеру в “Вашингтоне”, иначе потом он будет жалеть о том, что не принял такое решение.
Пусть продолжает играть за свою команду, деньги здесь не играют никакого значения. Ему надо побить рекорд Уэйна Гретцки, порадовать и команду, и всех своих болельщиков во всем мире.
Сам факт того, что Саша столько лет отыграл за одну команду, заслуживает огромного уважения. Поэтому ему и думать нечего, пусть продолжает играть за «Вашингтон», — сказал Фетисов.
Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине и 4,38 млн под потолком: «Мы можем дать Алексу подходящий контракт. У нас достаточно рычагов воздействия».