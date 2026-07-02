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Фетисов об Овечкине: «Надо продолжить карьеру в “Вашингтоне”, деньги не играют значения. Надо побить рекорд Гретцки и порадовать болельщиков во всем мире»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о будущем Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард впервые стал свободным агентом после истечения срока контракта с «Вашингтоном».

«Саше обязательно надо продолжить карьеру в “Вашингтоне”, иначе потом он будет жалеть о том, что не принял такое решение.

Пусть продолжает играть за свою команду, деньги здесь не играют никакого значения. Ему надо побить рекорд Уэйна Гретцки, порадовать и команду, и всех своих болельщиков во всем мире.

Сам факт того, что Саша столько лет отыграл за одну команду, заслуживает огромного уважения. Поэтому ему и думать нечего, пусть продолжает играть за «Вашингтон», — сказал Фетисов.

Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине и 4,38 млн под потолком: «Мы можем дать Алексу подходящий контракт. У нас достаточно рычагов воздействия».

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