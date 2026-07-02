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Дэйли об Овечкине в НХЛ: «Мы были бы рады, если бы Алекс вернулся. Но это будет полностью зависеть от него»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о будущем нападающего Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

1 июля истек контракт Овечкина с «Вашингтоном». 40‑летний россиянин получил статус неограниченно свободного агента.

«Мы были бы рады, если бы Алекс вернулся, но, очевидно, это будет полностью зависеть от него», — сказал Дэйли.

Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине и 4,38 млн под потолком: «Мы можем дать Алексу подходящий контракт. У нас достаточно рычагов воздействия».

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