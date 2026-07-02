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Тамбиев о возможном переходе Овечкина в «Динамо»: «В тройку к нему поставил бы кого-то помоложе, чтобы Саша хорошее влияние оказывал. Радулов и Сурин — идеальная связка»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев высказался о возможном переходе в клуб форварда Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

1 июля срок действия контракта 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» истек, он получил статус неограниченно свободного агента. Игрок пока не принял решение, где продолжит карьеру.

— Если Овечкин решит продолжить карьеру в московском «Динамо», вы представляете, в каком звене он мог бы сыграть?

— Конечно, у нас в команде есть и хорошие интересные центрфорварды, и крайние нападающие. Тут надо идти по поступлению информации. Когда станет понятно, что Овечкин возвращается в «Динамо», то будем смотреть. Но сейчас как тренер я пока об этом не думал.

Если рассуждать, то в тройку к Овечкину на другой край поставил бы кого-то помоложе. Чтобы и Саша на него хорошее влияние оказывал, и парень бы рос. Идеальная связка — это Радулов и Сурин. Александр для Егора — как папа и мама вместе взятые. И сам Сурин под контролем, чтобы не распоясался.

Вот и у нас, может, скоро молодой проспект появится. Тогда об этом подумаем.

— Никита Гусев?

— Ну какой Гусев — молодой? Он уже опытный. Вот подпишем молодого проспекта, и будет интересно на него в тройке с Овечкиным посмотреть, если так все сложится. Но пока Александр не принял решение.

— Тренер из Латвии уже оказывался в такой ситуации, когда в «Динамо» к Олегу Знарку во время локаута приехал Овечкин.

— Он тогда с собой центрфорварда захватил — Никласа Бэкстрема. Там не надо было ничего выдумывать. Бэкстрем был идеальным центром для Саши. Швед, мастерюга, классный игрок. Он многое добавлял в игре Овечкина, развязывал ему руки в атаке, — сказал Тамбиев.

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