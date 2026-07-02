Тамбиев о возможном переходе Овечкина в «Динамо»: «В тройку к нему поставил бы кого-то помоложе, чтобы Саша хорошее влияние оказывал. Радулов и Сурин — идеальная связка»

— Конечно, у нас в команде есть и хорошие интересные центрфорварды, и крайние нападающие. Тут надо идти по поступлению информации. Когда станет понятно, что Овечкин возвращается в «Динамо», то будем смотреть. Но сейчас как тренер я пока об этом не думал.