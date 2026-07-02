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Леонид Тамбиев: «Овечкин — патриот “Динамо”. Будем рады, если Саша решит продолжить карьеру в родной команде. Тогда мне, наверное, не потребуется тренер по большинству. С таким-то игроком!»

Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев отметил, что будет рад, если Александр Овечкин решит продолжить карьеру в московском клубе.

Источник: Спортс‘’

1 июля срок действия контракта 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» истек, он получил статус неограниченно свободного агента. Игрок пока не принял решение, где продолжит карьеру.

— Насколько для вас будет большое событие, если этим летом Овечкин решит продолжить карьеру в московском «Динамо»?

— Это будет большое событие для всей лиги. И для клуба тоже, конечно. Александр — динамовец от, а до я. Звезда мирового хоккея. Овечкин будет привлекать болельщиков, вызывать интерес к КХЛ. Еще больше повысится интерес к «Динамо».

Уважаемый, авторитетный хоккеист, величайший игрок всех времен и народов. Огромный профессионал. Что тут еще добавить?

Я лично с Александром не работал. Но слышал о нем только хорошее. Он патриот «Динамо», интересуется делами клуба, сам иногда приезжает. Будем только рады, если Овечкин решит продолжить карьеру в родной команде. Тогда мне, наверное, не потребуется тренер по большинству. С таким-то игроком!

— Со стороны менеджеров Овечкина не было прощупывания почвы: а если он в «Динамо» приедет?

— Пока мне никто ничего не говорил. Вроде бы ситуация сейчас нацелена на то, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном». Мы эту тему в клубе еще не проговаривали. Вы первый, кто поднял этот вопрос.

— Был момент, когда вы играли против Овечкина?

— Впервые мы сыграли друг против друга в сезоне суперлиги-2003/04, когда я выступал за «Амур», а 18-летний Саша играл за «Динамо». Помню, был конец октября, «Лужники». Овечкин совсем молодой, но он открыл счет уже на четвертой минуте. Мы проиграли со счетом 2:3.

И еще был матч на Олимпиаде-2006 в Турине. Тогда сборная России победила сборную Латвии со счетом 9:2, а Овечкин забил гол.

Саша уже тогда производил впечатление совершенного форварда. Бежал, бросал, напористый, силовой, агрессивный, полный здоровья. Уже тогда было видно, что он далеко пойдет.

Овечкин и Малкин тогда были совсем молодые мотивированные пацаны, но уже звезды. Многое стерлось из памяти за 20 лет, но Овечкина я помню хорошо, — сказал Тамбиев.

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