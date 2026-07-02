Овечкин заработает в «Вашингтоне» 1 млн долларов + 4,75 млн за 10+ матчей в НХЛ и 3,25 млн в качестве подписного бонуса

Сегодня 40-летний россиянин продлил соглашение с «Кэпиталс» на один сезона.
Овечкин заработает 1 миллион долларов в виде базовой зарплаты, а также бонус 4,75 миллиона долларов за проведение не менее 10 матчей за клуб и подписной бонус в размере 3,25 миллиона долларов.
Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. В составе столичного клуба он выступает с 2005 года.
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