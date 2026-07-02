Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Овечкин заработает в «Вашингтоне» 1 млн долларов + 4,75 млн за 10+ матчей в НХЛ и 3,25 млн в качестве подписного бонуса

Стали известны финансовые подробности нового контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

Сегодня 40-летний россиянин продлил соглашение с «Кэпиталс» на один сезона.

Овечкин заработает 1 миллион долларов в виде базовой зарплаты, а также бонус 4,75 миллиона долларов за проведение не менее 10 матчей за клуб и подписной бонус в размере 3,25 миллиона долларов.

Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 929 шайб. В составе столичного клуба он выступает с 2005 года.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше