Овечкин о новом контракте: «Я вернулся! Увидимся в сентябре, Вашингтон! Спасибо, что дали моей семье время принять это решение»

Сегодня «Кэпиталс» объявили о продлении договора с 40-летним форвардом на один сезон.
"Я вернулся! Спасибо всем, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров. Люблю играть в хоккей и бороться за победу.
С нетерпением жду возвращения к партнерам по команде, чтобы вместе побороться за место в плей-офф и получить шанс выиграть.
Увидимся в сентябре, Вашингтон!" — заявил Овечкин.
Овечкин заработает в «Вашингтоне» 1 млн долларов + 4,75 млн за 10+ матчей в НХЛ и 3,25 млн в качестве подписного бонуса.
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