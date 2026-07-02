«Вашингтон» опубликовал фото Овечкина с женой и детьми: «Семья превыше всего ❤️»

Сегодня столичный клуб продлил контракт с 40-летним форвардом на один сезон.
"Семья превыше всего. ❤️
Добро пожаловать обратно, семья Овечкиных! «- написала пресс-служба “Кэпиталс”.
Фото: x.com/Capitals.
Овечкин заработает в «Вашингтоне» 1 млн долларов + 4,75 млн за 10+ матчей в НХЛ и 3,25 млн в качестве подписного бонуса.
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