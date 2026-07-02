Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Возвращение величайшего снайпера в истории НХЛ, самого важного игрока в истории “Кэпиталс” много значит для нас»

"Мы рады возвращению Алекса и продолжению его выдающейся карьеры. С того самого дня, как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались две вещи: его любовь к хоккею и неутолимое стремление побеждать. Алекс всегда был предан своим партнерам, клубу и болельщикам, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры.