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Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Возвращение величайшего снайпера в истории НХЛ, самого важного игрока в истории “Кэпиталс” много значит для нас»

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис дал комментарий о новом контракте Александра Овечкина со столичным клубом.

Источник: Спортс‘’

В четверг «Кэпиталс» объявили о продлении соглашения с 40-летним форвардом на сезон.

"Мы рады возвращению Алекса и продолжению его выдающейся карьеры. С того самого дня, как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались две вещи: его любовь к хоккею и неутолимое стремление побеждать. Алекс всегда был предан своим партнерам, клубу и болельщикам, которые поддерживали его на протяжении всей карьеры.

Я невероятно горжусь всем, чего он добился в форме «Кэпиталс», и не сомневаюсь, что в следующем сезоне он продолжит пополнять свое наследие. Он стал символом высочайшего уровня для нашей организации, и мы счастливы, что он продолжит писать новую главу своей выдающейся карьеры.

Если говорить о следующем сезоне, мы очень довольны работой хоккейного руководства клуба этим летом. Команда была усилена, чтобы бороться за место в плей-офф и претендовать на Кубок Стэнли. Именно этого ждут наши болельщики, и организация приняла необходимые непростые решения и сделала все нужные инвестиции для создания новой, сильной и амбициозной команды.

Возвращение величайшего снайпера в истории НХЛ и самого значимого игрока в истории «Вашингтон Кэпиталз» имеет огромное значение для нашего клуба, наших болельщиков и всего города", — сказал Леонсис.

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