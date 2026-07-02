Кожевников об Овечкине: «Рекорд Гретцки с учетом плей‑офф побьет до Нового года. Канадцам будет неприятно, что это сделал русский»

"Все по плану. Думаю, рекорд Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей‑офф будет побит до Нового года, пока свежий. Главное, что есть мотивация. Будем ждать и надеяться, что он это сделает.
Весь мир будет ждать этого рекорда. Кто‑то с радостью, кто‑то со злостью. Канадцам будет неприятно, что это сделал русский игрок«, — сказал Кожевников “Матч ТВ”.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе счету 929 шайб.
Также на счету Овечкина 1006 шайб в играх НХЛ с учетом плей‑офф. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).
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