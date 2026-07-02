Губерниев об Овечкине: «Я бы расстроился, если бы он вернулся в Россию. Он должен играть с сильнейшими, завоевать Кубок Стэнли, установить рекорды»

В четверг 40-летний россиянин и столичный клуб продлили соглашение на один сезон.
"Я бы расстроился, если бы Овечкин вернулся в Россию.
Он должен еще играть с сильнейшими, завоевать Кубок Стэнли и установить индивидуальные рекорды. Я за Сашу рад. Это правильное решение", — сказал Губерниев.
Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на год с зарплатой 4,25 млн долларов.
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