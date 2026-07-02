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Губерниев об Овечкине: «Я бы расстроился, если бы он вернулся в Россию. Он должен играть с сильнейшими, завоевать Кубок Стэнли, установить рекорды»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев положительно оценил новый контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

В четверг 40-летний россиянин и столичный клуб продлили соглашение на один сезон.

"Я бы расстроился, если бы Овечкин вернулся в Россию.

Он должен еще играть с сильнейшими, завоевать Кубок Стэнли и установить индивидуальные рекорды. Я за Сашу рад. Это правильное решение", — сказал Губерниев.

Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на год с зарплатой 4,25 млн долларов.

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