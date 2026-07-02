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Тихонов об Овечкине: «Не надо сравнивать его с Месси, кем-то еще. Он такой один, это от Бога! Пусть играет и не возвращается»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новый контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

В четверг 40-летний нападающий продлил соглашение с «Кэпиталс» на сезон.

"Пусть Александр играет на здоровье. Горди Хоу, по-моему, играл и в 44 года. Я желаю Саше здоровья и еще увеличить количество забитых шайб, чтобы как можно дольше его никто не превзошел.

Его родили таким, это от Бога. Овечкин такой один. Только дело не в системе подготовки. Где еще второй такой Овечкин?

И не надо его сравнивать ни с Месси в футболе, ни с кем-то еще. Он просто Овечкин! Пусть Саша играет и не возвращается", — заявил Тихонов.

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