Депутат Свищев об Овечкине: «Политическая карьера подождет. Перед ним стоят новые рекорды»

"Мы все будет болеть за Александра и поддерживать его. Теперь перед ним стоят новые рекорды. Хотя он и так во многом недосягаем для конкурентов на ближайшие годы.
Сейчас мы продолжим следить и болеть за него. А политическая карьера подождет", — сказал Дмитрий Свищев.
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