Михайлов об Овечкине: «Александр — достояние не только России, но и “Вашингтона”. Он правильно сделал, что остался там»

«Овечкин правильно сделал, что остался в “Вашингтоне”. У меня не было сомнений, что так все и будет. Пожелаю ему здоровья и всего хорошего!
Александр — это достояние не только России, но и «Вашингтона», — сказал Михайлов.
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