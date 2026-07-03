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Михайлов об Овечкине: «Александр — достояние не только России, но и “Вашингтона”. Он правильно сделал, что остался там»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что Александр Овечкин поступил правильно, продлив контракт с «Вашингтоном» на сезон.

Источник: Спортс‘’

«Овечкин правильно сделал, что остался в “Вашингтоне”. У меня не было сомнений, что так все и будет. Пожелаю ему здоровья и всего хорошего!

Александр — это достояние не только России, но и «Вашингтона», — сказал Михайлов.

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