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Директор «Северстали» про обмен Аймурзина в СКА: «Рано или поздно такой момент наступает. Компенсация в виде Графа и Гусева, — очень хороша»

Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал обмен форварда Данила Аймурзина в СКА.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что петербургский клуб выменял 24-летнего нападающего у «Северстали».

— Компенсация в виде таких игроков, как Граф и Гусев, — очень хорошая для нас. Два молодых хоккеиста, плюс денежная компенсация. Все в стиле нашей команды.

— Трудно ли было прощаться с Аймурзиным?

— Всегда трудно делать выбор, когда речь идет о хорошем игроке. Но реалии таковы, что рано или поздно такой момент наступает. Думаю, больше СКА договаривался с Аймурзиным, чем мы с армейским клубом, — сказал Канаков.