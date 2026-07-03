Директор «Северстали» про обмен Аймурзина в СКА: «Рано или поздно такой момент наступает. Компенсация в виде Графа и Гусева, — очень хороша»

Ранее стало известно, что петербургский клуб выменял 24-летнего нападающего у «Северстали».
— Компенсация в виде таких игроков, как Граф и Гусев, — очень хорошая для нас. Два молодых хоккеиста, плюс денежная компенсация. Все в стиле нашей команды.
— Трудно ли было прощаться с Аймурзиным?
— Всегда трудно делать выбор, когда речь идет о хорошем игроке. Но реалии таковы, что рано или поздно такой момент наступает. Думаю, больше СКА договаривался с Аймурзиным, чем мы с армейским клубом, — сказал Канаков.