Савельев о новом контракте Демидова: «Монреаль» выстраивает команду-династию. У них есть шансы на Кубок Стэнли, может, даже не один"

И всем очевидно, что «Монреаль» выстраивает команду-династию. У них точно есть шансы на то, чтобы в ближайшие пару лет сделать хороший заход за Кубком Стэнли. И, может быть, даже не за одним. Тут уже как сложатся обстоятельства. Для «Монреаля» новый контракт Демидова оставит пространство для маневра, чтобы собрать кирпичики чемпионской команды", — сказал Савельев.