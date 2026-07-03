Савельев о новом контракте Демидова: «Монреаль» выстраивает команду-династию. У них есть шансы на Кубок Стэнли, может, даже не один"

Ранее стало известно, что «Канадиенс» продлили соглашение с 20-летним российским форвардом, его зарплата составит 9,15 миллиона долларов.
«Это отличная сделка для обеих сторон. Безусловной суперзвездой “Монреаля” Демидов не является, хотя он будет игроком франшизы для “Канадиенс”, поэтому и заключил долгосрочный контракт. Возможно, Демидов мог бы попробовать запросить больший по сумме контракт, но он в любом случае ограниченно свободный агент.
И всем очевидно, что «Монреаль» выстраивает команду-династию. У них точно есть шансы на то, чтобы в ближайшие пару лет сделать хороший заход за Кубком Стэнли. И, может быть, даже не за одним. Тут уже как сложатся обстоятельства. Для «Монреаля» новый контракт Демидова оставит пространство для маневра, чтобы собрать кирпичики чемпионской команды", — сказал Савельев.