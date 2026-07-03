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Карлсон о новом контракте Овечкина: «Давно знал, что он вернется — это было очевидно»

Бывший защитник «Вашингтона» Джон Карлсон прокомментировал новый контракт Александра Овечкина с клубом.

40-летний россиянин заключил договор на год с зарплатой 4,25 млн долларов за сезон. Еще 4,75 млн он может получить в качестве бонуса, если проведет более 10 матчей в следующем чемпионате.

"Я был совершенно не удивлен. Я давно знал, что он вернется. Конечно, он не говорил мне об этом прямо, но это было очевидно.

Он был и остается потрясающим игроком невероятно долго. Просто невообразимо то, чего он смог добиться.

Я рад, что он может продолжать жить своей мечтой и иметь право голоса в этом вопросе. Это потрясающе", — сказал Карлсон.

«Тампа» подписала контракт с Карлсоном на 2 года и 8,5 млн долларов за сезон.

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