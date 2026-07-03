Депутат Журова о контракте Овечкина: «Саша делает это, чтобы через 3 года поехать на Олимпиаду с флагом и гимном. Я бы хотела, чтобы это было так»

40-летний россиянин продлил договор с «Вашингтоном» на год.
"Я допускаю, что Саша делает этот шаг, чтобы еще сохранить себя в прекрасной спортивной форме для того, чтобы поехать на Олимпиаду через три года с флагом и гимном.
У меня есть подозрение, что он не просто так все это делает и у него есть большие планы на это. Может, после следующего сезона он подумает о том, чтобы перейти в КХЛ, чтобы сыграться с нашей командой.
Это мои мысли, я бы очень хотела, чтобы это было так", — сказала Журова.
Карлсон о новом контракте Овечкина: «Давно знал, что он вернется — это было очевидно».
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