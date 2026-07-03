Александр Мостовой: «Бесит, когда критикуют Роналду, Месси, Овечкина. В Португалии как скажет Криштиану, так и будет. Нефутбольные люди, как Рангник и Нагельсманн, этого не поймут»

Но знаете, что меня больше всего бесит? Когда люди начинают критиковать Роналду, Месси, того же Овечкина. Эти люди сами должны решать, когда им заканчивать карьеру. Они очень многое сделали для спорта в целом. В Аргентине как скажет Месси, так и будет. В Португалии как скажет Роналду, так и будет. И так должно быть! Футбольные люди это понимают, а нефутбольные, такие как Рангник и Нагельсманн, конечно, этого не поймут.