Дэйли о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Я полностью уверен, что он это сделает»

40-летний нападающий ранее продлил контракт с «Вашингтоном» на год.
— Овечкину осталось 10 голов до рекорда Уэйна Гретцки с учетом шайб в плей-офф. Верите ли вы, что Алекс сможет побить и этот рекорд в следующем сезоне?
— Да, я полностью уверен, что он это сделает, — сказал Дэйли.
На счету Овечкина 1006 шайб, у Гретцки — 1016. Россиянину принадлежит рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах — 929.
Надеюсь, это последний сезон Овечкина в НХЛ. Пусть его план сработает.
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