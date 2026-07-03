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Дэйли о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Я полностью уверен, что он это сделает»

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс‘’

40-летний нападающий ранее продлил контракт с «Вашингтоном» на год.

— Овечкину осталось 10 голов до рекорда Уэйна Гретцки с учетом шайб в плей-офф. Верите ли вы, что Алекс сможет побить и этот рекорд в следующем сезоне?

— Да, я полностью уверен, что он это сделает, — сказал Дэйли.

На счету Овечкина 1006 шайб, у Гретцки — 1016. Россиянину принадлежит рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах — 929.

Надеюсь, это последний сезон Овечкина в НХЛ. Пусть его план сработает.

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