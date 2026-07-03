Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «Рады, что он продолжит карьеру. Мы довольны усилением — команда поможет Алексу создавать больше возможностей для гола»

40-летний россиянин продлил соглашение на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.
"Наша организация очень рада, что Алекс решил продолжить карьеру. Из года в год он доказывает, что способен приносить результат в атаке и по-прежнему остается движущей силой команды.
Мы довольны усилениями, которые сделали в это межсезонье, чтобы стать еще более конкурентоспособными. Наша команда хорошо сбалансирована и поможет создать для Алекса больше возможностей для организации атак и заброшенных шайб.
Кроме того, его присутствие в раздевалке — особенно рядом с молодыми игроками — продолжит оказывать огромное положительное влияние и поможет формировать культуру нашей команды на многие годы вперед", — сказал Патрик.
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