Карбери об Овечкине: «Он продолжит совершать невозможное и будет очень результативным, помогая нам побеждать. Так я это вижу»

40-летний форвард подписал соглашение на год. Следующим сезон станет для него 22-м в составе «Кэпиталс».
"Он продолжит совершать невозможное и будет очень результативным, помогая нам побеждать. Именно так я вижу развитие событий.
Он останется нашим лидером и капитаном, поможет молодым игрокам совершенствоваться и выходить на следующий уровень", — сказал Карбери.
Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «Рады, что он продолжит карьеру. Мы довольны усилением — команда поможет Алексу создавать больше возможностей для гола».
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