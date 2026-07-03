Лещук сравнил популярность Овечкина и Трампа: «Александра в Европе и Азии особо не знают, они хоккей мало смотрят. Трампа знают все»

— Можно ли сказать, что Овечкин, наравне с Трампом, первый человек в Америке? Особенно если спрашивать, с кем ассоциируются США у людей даже в Европе и Азии.
— Я думаю, что в Европе и в Азии особо не знают Овечкина. Мне кажется, они хоккей вообще не знают, мало смотрят.
Ну я думаю, нет. Трампа знают все. По крайней мере его высказывания точно все слышали, — сказал Лещук.
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