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Лещук сравнил популярность Овечкина и Трампа: «Александра в Европе и Азии особо не знают, они хоккей мало смотрят. Трампа знают все»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что президент США Дональд Трамп известнее, чем капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Источник: Спортс‘’

— Можно ли сказать, что Овечкин, наравне с Трампом, первый человек в Америке? Особенно если спрашивать, с кем ассоциируются США у людей даже в Европе и Азии.

— Я думаю, что в Европе и в Азии особо не знают Овечкина. Мне кажется, они хоккей вообще не знают, мало смотрят.

Ну я думаю, нет. Трампа знают все. По крайней мере его высказывания точно все слышали, — сказал Лещук.

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