Анкудинов об Овечкине: «Икона и идол всего Вашингтона. Такой игрок обузой для команды быть не может. 20−25 шайб за сезон забросит»

Его зарплата составит 4,25 млн долларов за сезон, еще 4,75 млн он получит, если проведет более 10 матчей в предстоящем регулярном чемпионате НХЛ.
"Не сомневался, что Саша подпишет новый контракт. Это отличная новость. Мне кажется, деньги для Овечкина уже не играют решающей роли. Возможно, он был бы готов играть и за меньшие деньги, потому что сейчас речь идет о наследии в мировом хоккее. Он уже оставил огромный след в истории. Остался лишь один непокоренный рекорд, который он может побить. Уверен, именно это сыграло важную роль в его решении остаться еще на один сезон.
Для «Вашингтона» это тоже очень хорошая новость. Клуб этим летом серьезно усилился, подписав игроков с прицелом в том числе на будущую перестройку. Александр — икона и идол всего Вашингтона, всего хоккея, и для ребят большое удовольствие играть в одной команде с такой живой легендой. Думаю, «Кэпиталс» выйдут в плей‑офф и смогут там пошуметь. По составу команда выглядит конкурентоспособной.
Последний сезон Овечкина в НХЛ гарантирует настоящее шоу в каждом городе и особую атмосферу прощаний. Для меня и для всех любителей хоккея следующий сезон станет настоящим праздником. Некоторые эксперты говорят, что капитан «Вашингтона» уже не тот, но Саша и в прошлом сезоне стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. В 40 лет он доказал, что по‑прежнему остается хоккеистом высочайшего уровня.
Думаю, в новом сезоне он забросит свои 20−25 шайб. Такой игрок не может быть обузой для команды. Возможно, он будет получать меньше игрового времени, но в большинстве по‑прежнему останется одной из ключевых фигур.
Овечкин — настоящий профессионал. Он умеет отдыхать и грамотно готовить себя к сезону. Иметь такие физические данные и показывать такой уровень игры в 40 лет — это результат не только тренировок, но и от боженьки дано, — сказал Анкудинов.