Анкудинов об Овечкине: «Икона и идол всего Вашингтона. Такой игрок обузой для команды быть не может. 20−25 шайб за сезон забросит»

"Не сомневался, что Саша подпишет новый контракт. Это отличная новость. Мне кажется, деньги для Овечкина уже не играют решающей роли. Возможно, он был бы готов играть и за меньшие деньги, потому что сейчас речь идет о наследии в мировом хоккее. Он уже оставил огромный след в истории. Остался лишь один непокоренный рекорд, который он может побить. Уверен, именно это сыграло важную роль в его решении остаться еще на один сезон.