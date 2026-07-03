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Плющев об Овечкине: «Мегазвезда в России и в Северной Америке. Предложение “Вашингтона” его устроило, он сам в состоянии просчитывать позитивные и негативные последствия»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

"Если клуб сделал предложение, а Александра оно устроило — значит, так оно и должно быть. Овечкин — человек, который в хоккее многого добился и является мегазвездой не только в России, но и в Северной Америке.

Ему 40 лет, он сам в состоянии просчитывать шаги наперед, позитивные и негативные последствия. Это его решение", — сказал Плющев.

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