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Васильев об Овечкине: «Самый яркий посол спорта России в НХЛ. Он достояние всего мира — как и Фелпс, например»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

"Александр Овечкин — самый яркий посол спорта России в НХЛ. Мы гордимся тем, что он наш соотечественник, но Овечкин уже является достоянием всего мира, а не только России.

Как, например, американский пловец (23-кратный олимпийский чемпион) Майкл Фелпс. Это уникальные люди, значит, они уже себе не принадлежат. Они принадлежат всему миру, и это надо помнить и ценить.

И Александр абсолютно правильно все сделал, продлив контракт с «Вашингтоном». Ему надо побить еще один рекорд Уэйна Гретцки, он войдет в историю НХЛ как уникальный игрок, а затем может отдыхать всю оставшуюся жизнь. Мы гордимся Александром Овечкиным, но также им могут гордиться и во всех странах мира. Такие уникальные рекорды дорогого стоят, и переоценить их просто невозможно", — сказал Васильев.

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