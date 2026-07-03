Черкас о возвращении Бардакова в СКА: «Смущает, что в НХЛ у него слабая статистика. Гол и 9 передач за 60 матчей — это очень мало»

Но мне кажется, что потенциал у Захара есть. Попав в компанию играющих ребят — таких, как Глотов и Аймурзин, плюс еще в составе СКА есть игровики — Бардаков может раскрыться и с другой стороны. А его самоотдача и быстрота могут подойти Ларионову", — заявил Черкас.