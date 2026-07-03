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Черкас о возвращении Бардакова в СКА: «Смущает, что в НХЛ у него слабая статистика. Гол и 9 передач за 60 матчей — это очень мало»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о возвращении Захара Бардакова в петербургский клуб.

Источник: Спортс‘’

Прошлый сезон 25-летний форвард провел в «Колорадо».

"Бардаков — это игрок, который был в СКА и проявил себя бойцом. Всегда шел в силовую борьбу, играл остро и лез на ворота.

Единственное, что меня смущает в этой ситуации, — это то, что в НХЛ у него была очень слабая статистика — один гол и девять результативных передач. За 60 матчей это очень мало.

Но мне кажется, что потенциал у Захара есть. Попав в компанию играющих ребят — таких, как Глотов и Аймурзин, плюс еще в составе СКА есть игровики — Бардаков может раскрыться и с другой стороны. А его самоотдача и быстрота могут подойти Ларионову", — заявил Черкас.