Тамбиев о Комтуа: «Легионеры должны быть примером. Зачем тратить время на воспитательные меры? Лучше всю энергию отдам команде»

— Немного о московском «Динамо». Вы сами не захотели работать с Комтуа?
— Я не первый год в этой лиге. Он сильный хоккеист. Но моя позиция такая: легионеры должны быть примером и на льду, и в раздевалке. Они не только должны давать результат — на них должны смотреть, за ними должны подглядывать.
— Думаете, справились бы с ним?
— Может быть, и справился бы. Но зачем мне эти воспитательные меры?
— Так вы тренер.
— Но зачем тратить время на это? Лучше всю энергию, все эмоции отдам команде.
У меня нет легионеров и русских. Есть «Динамо». Я их не делю. У меня все будут равны. Требования ко всем одинаковые. Если мы 30 июля проходим медосмотр, значит, все прилетают и проходят медосмотр. Если Ожиганов проходит медосмотр 30 июля, то и вы, ребята, будьте добры, приезжайте. Я это давно объявил.
Никакого неравенства не будет. Никто не лучше. Почему Ожиганов, Подъяпольский, Сергеев должны ехать 1 августа, а кто-то позже? Нет. Форс-мажоры, если жена рожает, — отпущу. Но с этого начинается команда. «Я хочу», «я не хочу», «я приеду», «я не приеду», потому что у меня паспорт другого цвета — так это не работает, — сказал Тамбиев.