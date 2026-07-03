Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Тамбиев о Комтуа: «Легионеры должны быть примером. Зачем тратить время на воспитательные меры? Лучше всю энергию отдам команде»

Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев прокомментировал переход канадского нападающего Максима Комтуа в «Спартак».

Источник: Спортс‘’

— Немного о московском «Динамо». Вы сами не захотели работать с Комтуа?

— Я не первый год в этой лиге. Он сильный хоккеист. Но моя позиция такая: легионеры должны быть примером и на льду, и в раздевалке. Они не только должны давать результат — на них должны смотреть, за ними должны подглядывать.

— Думаете, справились бы с ним?

— Может быть, и справился бы. Но зачем мне эти воспитательные меры?

— Так вы тренер.

— Но зачем тратить время на это? Лучше всю энергию, все эмоции отдам команде.

У меня нет легионеров и русских. Есть «Динамо». Я их не делю. У меня все будут равны. Требования ко всем одинаковые. Если мы 30 июля проходим медосмотр, значит, все прилетают и проходят медосмотр. Если Ожиганов проходит медосмотр 30 июля, то и вы, ребята, будьте добры, приезжайте. Я это давно объявил.

Никакого неравенства не будет. Никто не лучше. Почему Ожиганов, Подъяпольский, Сергеев должны ехать 1 августа, а кто-то позже? Нет. Форс-мажоры, если жена рожает, — отпущу. Но с этого начинается команда. «Я хочу», «я не хочу», «я приеду», «я не приеду», потому что у меня паспорт другого цвета — так это не работает, — сказал Тамбиев.