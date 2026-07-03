Тамбиев о Комтуа: «Легионеры должны быть примером. Зачем тратить время на воспитательные меры? Лучше всю энергию отдам команде»

У меня нет легионеров и русских. Есть «Динамо». Я их не делю. У меня все будут равны. Требования ко всем одинаковые. Если мы 30 июля проходим медосмотр, значит, все прилетают и проходят медосмотр. Если Ожиганов проходит медосмотр 30 июля, то и вы, ребята, будьте добры, приезжайте. Я это давно объявил.