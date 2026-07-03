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Бобровский о переходе в «Торонто»: «Думал, останусь во “Флориде”. Это бизнес, уважаю решение клуба. Никаких претензий, это были невероятные 7 лет»

Вратарь «Торонто» Сергей Бобровский прокомментировал свой переход из «Флориды», отметив, что рассчитывал продлить контракт с «Пантерс».

Источник: Спортс‘’

«Честно говоря, я думал, что останусь во “Флориде”. Но все сложилось так, как сложилось. “Лифс” поверили в меня, проявили доверие и дали мне отличную возможность присоединиться к исторической, легендарной команде и стать частью этой организации.

Это бизнес, и клуб принял решение пойти в другом направлении. На этом все. Я уважаю это решение. У меня нет никаких претензий к «Флориде».

Это были потрясающие семь лет для меня. Хочу поблагодарить всех: всю организацию, семью Виола, Винни… Они приняли меня как родного. Это было невероятное время. Мы выиграли два Кубка, это потрясающе. Тренеры, медицинский штаб, болельщики — все были великолепны. От всего сердца благодарю их за все.

Мы прошли через многое. Мои партнеры по команде — я люблю этих ребят, они были ко мне невероятно добры. Эти воспоминания останутся со мной навсегда. Это было потрясающее путешествие, и я не могу сказать им достаточно слов благодарности", — сказал Бобровский.