Бобровский о переходе в «Торонто»: «Думал, останусь во “Флориде”. Это бизнес, уважаю решение клуба. Никаких претензий, это были невероятные 7 лет»

Это были потрясающие семь лет для меня. Хочу поблагодарить всех: всю организацию, семью Виола, Винни… Они приняли меня как родного. Это было невероятное время. Мы выиграли два Кубка, это потрясающе. Тренеры, медицинский штаб, болельщики — все были великолепны. От всего сердца благодарю их за все.