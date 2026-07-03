Кравчук о контракте Овечкина с «Вашингтоном»: «Все зависело от его желания. Сыграть на паузе, заинтриговать — это высший класс»

— Много слухов ходило вокруг Александра Овечкина. Он вопреки ожиданиям к первому июля не договорился с «Вашингтоном», у которого до потолка оставалось лишь четыре миллиона долларов. Ваш комментарий.
— Действительно здесь одни эксперты говорили, что Александр не останется в «Вашингтоне», другие, наоборот, были уверены, что контракт с «Кэпиталз» он обязательно продлит.
Переход Бобровского в «Торонто» стал сигналом о том, что рынок НХЛ становится все более активным. Мало кто прикипает к одному клубу, в игроков вкладываются большие деньги, и они находят оптимальные условия — в плане результата, мотивации, жизни.
Тот же Бобровский поменял, скажем так, самый комфортный рынок на самый жесткий. Возможно, были клубы, которые, понимая всю ценность Овечкина и его рекордов — прошлых и будущих, готовились сыграть ва-банк.
— То есть вы считали реальным его переход в другой клуб?
— На мой взгляд, «Вашингтон» был доминирующим вариантом. Провести всю карьеру на таком уровне и в одном клубе — это очень красиво.
А с деньгами под потолком никаких проблем не должно было возникнуть. Условно, «Вашингтон» выписывает Александру эти четыре миллиона, а остальные вносит в контракт бонусами — например, за каждый гол, за общий рекорд и так далее.
Так все и произошло, бонус, судя по прессе, приурочили к количеству матчей. Все логично.
— Почему ситуация затянулась до второго дня работы рынка?
— На мой взгляд, все зависело от желания Овечкина. Иногда, что называется, можно сыграть на паузе, заинтриговать. Это высший класс, — сказал Кравчук.