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Кравчук о контракте Овечкина с «Вашингтоном»: «Все зависело от его желания. Сыграть на паузе, заинтриговать — это высший класс»

Двукратный олимпийский чемпион, бывший защитник клубов НХЛ Игорь Кравчук высказался о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном».

Источник: Спортс‘’

— Много слухов ходило вокруг Александра Овечкина. Он вопреки ожиданиям к первому июля не договорился с «Вашингтоном», у которого до потолка оставалось лишь четыре миллиона долларов. Ваш комментарий.

— Действительно здесь одни эксперты говорили, что Александр не останется в «Вашингтоне», другие, наоборот, были уверены, что контракт с «Кэпиталз» он обязательно продлит.

Переход Бобровского в «Торонто» стал сигналом о том, что рынок НХЛ становится все более активным. Мало кто прикипает к одному клубу, в игроков вкладываются большие деньги, и они находят оптимальные условия — в плане результата, мотивации, жизни.

Тот же Бобровский поменял, скажем так, самый комфортный рынок на самый жесткий. Возможно, были клубы, которые, понимая всю ценность Овечкина и его рекордов — прошлых и будущих, готовились сыграть ва-банк.

— То есть вы считали реальным его переход в другой клуб?

— На мой взгляд, «Вашингтон» был доминирующим вариантом. Провести всю карьеру на таком уровне и в одном клубе — это очень красиво.

А с деньгами под потолком никаких проблем не должно было возникнуть. Условно, «Вашингтон» выписывает Александру эти четыре миллиона, а остальные вносит в контракт бонусами — например, за каждый гол, за общий рекорд и так далее.

Так все и произошло, бонус, судя по прессе, приурочили к количеству матчей. Все логично.

— Почему ситуация затянулась до второго дня работы рынка?

— На мой взгляд, все зависело от желания Овечкина. Иногда, что называется, можно сыграть на паузе, заинтриговать. Это высший класс, — сказал Кравчук.

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