Афанасьев о Калифорнии: «Снимал жилье за 4 тысячи долларов. Радуешься, что в Москве квартира стоит всего 150 тысяч рублей в месяц. И бензин там дорогой»

— Я снимал жилье за четыре с чем-то тысячи долларов. Цены там на аренду безумные, конечно. Когда приезжаешь в Москву, то радуешься, что квартира стоит всего 150 тысяч рублей в месяц. И бензин там был дорогой. Но уровень жизни в Калифорнии высокий. Туда приезжают люди с большими деньгами, работают в Силиконовой долине рядом с Сан-Хосе. Налоги там тоже большие.