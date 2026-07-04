Афанасьев о Калифорнии: «Снимал жилье за 4 тысячи долларов. Радуешься, что в Москве квартира стоит всего 150 тысяч рублей в месяц. И бензин там дорогой»

Российский хоккеист провел прошлый сезон в системе «Сан-Хосе».
— Жить в Калифорнии дорого.
— Я снимал жилье за четыре с чем-то тысячи долларов. Цены там на аренду безумные, конечно. Когда приезжаешь в Москву, то радуешься, что квартира стоит всего 150 тысяч рублей в месяц. И бензин там был дорогой. Но уровень жизни в Калифорнии высокий. Туда приезжают люди с большими деньгами, работают в Силиконовой долине рядом с Сан-Хосе. Налоги там тоже большие.
— Когда в КХЛ приезжаешь на выезд, то тебя сразу всей командой на ужин везут.
— А в Америке тебе суточные платят. В город на выезд прилетаешь, скидываешь вещи в отеле — разделяешься по компаниям и идешь кушать. Кто-то гуляет, кто-то заказывает еду в отель. Лежит на кровати и смотрит фильм. Каждый предоставлен сам себе.
— Однажды вы сказали, что еда в США хуже. У вас диетолога в команде нет?
— Они есть и в НХЛ, и в АХЛ. Нет такого, что за тобой ходят и наблюдают, что ты ешь. Но если тебе надо что-то узнать, то всегда подскажут, — сказал Афанасьев.