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Афанасьев о Калифорнии: «Снимал жилье за 4 тысячи долларов. Радуешься, что в Москве квартира стоит всего 150 тысяч рублей в месяц. И бензин там дорогой»

Новичок «Авангарда» Егор Афанасьев сравнил уровень жизни в Калифорнии и Москве, а также цены на жилье и бензин.

Источник: Спортс‘’

Российский хоккеист провел прошлый сезон в системе «Сан-Хосе».

— Жить в Калифорнии дорого.

— Я снимал жилье за четыре с чем-то тысячи долларов. Цены там на аренду безумные, конечно. Когда приезжаешь в Москву, то радуешься, что квартира стоит всего 150 тысяч рублей в месяц. И бензин там был дорогой. Но уровень жизни в Калифорнии высокий. Туда приезжают люди с большими деньгами, работают в Силиконовой долине рядом с Сан-Хосе. Налоги там тоже большие.

— Когда в КХЛ приезжаешь на выезд, то тебя сразу всей командой на ужин везут.

— А в Америке тебе суточные платят. В город на выезд прилетаешь, скидываешь вещи в отеле — разделяешься по компаниям и идешь кушать. Кто-то гуляет, кто-то заказывает еду в отель. Лежит на кровати и смотрит фильм. Каждый предоставлен сам себе.

— Однажды вы сказали, что еда в США хуже. У вас диетолога в команде нет?

— Они есть и в НХЛ, и в АХЛ. Нет такого, что за тобой ходят и наблюдают, что ты ешь. Но если тебе надо что-то узнать, то всегда подскажут, — сказал Афанасьев.