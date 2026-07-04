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Коньков о Федотове в «Спартаке»: «Опыт игры против лучших хоккеистов НХЛ скажется на выступлении в КХЛ»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о переходе вратаря Ивана Федотова в «Спартак».

Источник: Спортс‘’

Голкипер играл в АХЛ в прошлом сезоне.

"В России Федотов проявлял себя очень здорово. После этого произошел инцидент с его призывом в армию. В НХЛ ему не удалось проявить все свои качества и стать номером один, стать стабильным игроком, поэтому он возвращается. У него есть хорошие габариты и опыт, который он получил.

Предполагаю, что это хорошее приобретение для «Спартака», посмотрим, в какой он находится форме, и что с ним произошло за время, когда он был в Северной Америке. Думаю, он должен был прибавить в своей игре, потому что в НХЛ высокие специалисты. Опыт игры против лучших хоккеистов НХЛ скажется на выступлении в КХЛ", — сказал Коньков.