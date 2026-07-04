Коньков о Федотове в «Спартаке»: «Опыт игры против лучших хоккеистов НХЛ скажется на выступлении в КХЛ»

Предполагаю, что это хорошее приобретение для «Спартака», посмотрим, в какой он находится форме, и что с ним произошло за время, когда он был в Северной Америке. Думаю, он должен был прибавить в своей игре, потому что в НХЛ высокие специалисты. Опыт игры против лучших хоккеистов НХЛ скажется на выступлении в КХЛ", — сказал Коньков.