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«Торпедо» подписало контракт с Брики на год. Защитник играл в АХЛ и ECHL в прошлом сезоне

«Торпедо» объявило о переходе в команду Скутера Брики. Соглашение рассчитано на год.

"Фактурный (рост 193 см, вес 97 кг) уроженец штата Мичиган к 27 годам заработал репутацию игрока, сконцентрированного именно на оборонительных функциях: силовой борьбе, перехвате шайбы, блокировании бросков.

При своих габаритах Скутер Брики достаточно координирован и мобилен. В дополнение к репутации классического оборонца, защитник имеет также и атакующий потенциал, который демонстрировал при игре в большинстве.

Желаем Скутеру скорейшей адаптации в новой для себя лиге и команде, надежной игры, удачи и побед — вместе с «Торпедо»!" — сказано в сообщении клуба.

В прошлом сезоне Брики играл в ECHL (14 игр, 4+6 очков), а также в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга». В составе «Уилкс-Бэрри» у него 23 матча и 5 (0+5) очков с учетом плей-офф.