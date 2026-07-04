«Торпедо» подписало контракт с Брики на год. Защитник играл в АХЛ и ECHL в прошлом сезоне

В прошлом сезоне Брики играл в ECHL (14 игр, 4+6 очков), а также в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга». В составе «Уилкс-Бэрри» у него 23 матча и 5 (0+5) очков с учетом плей-офф.