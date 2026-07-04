Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Минтюкову сделали оффер-шит. Защитник «Анахайма» еще не принял контрактное предложение (PuckPedia)

Как сообщает PuckPedia, один из клубов НХЛ сделал защитнику «Анахайма» Павлу Минтюкову оффер-шит.

Источник: Спортс‘’

22-летний россиянин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, пока не решил, принимать это контрактное предложение или нет.

Если Минтюков подпишет оффер-шит, то «Дакс» должны будут повторить условия соглашения или отказаться от этой опции и получить компенсацию.

В прошлом регулярном чемпионате Минтюков провел 73 матча и набрал 22 (8+14) очка. В плей-офф — 0+0 за 12 игр при полезности «минус 7» и 19:25 в среднем на льду.

Отметим, что ранее форвард «Анахайма» Лео Карлссон принял оффер-шит «Филадельфии» на 5 лет и 90 млн долларов.

Карлссон получит 39 млн долларов с учетом бонусов за 1-й год, если перейдет в «Филадельфию».