Минтюкову сделали оффер-шит. Защитник «Анахайма» еще не принял контрактное предложение (PuckPedia)

22-летний россиянин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, пока не решил, принимать это контрактное предложение или нет.
Если Минтюков подпишет оффер-шит, то «Дакс» должны будут повторить условия соглашения или отказаться от этой опции и получить компенсацию.
В прошлом регулярном чемпионате Минтюков провел 73 матча и набрал 22 (8+14) очка. В плей-офф — 0+0 за 12 игр при полезности «минус 7» и 19:25 в среднем на льду.
Отметим, что ранее форвард «Анахайма» Лео Карлссон принял оффер-шит «Филадельфии» на 5 лет и 90 млн долларов.
Карлссон получит 39 млн долларов с учетом бонусов за 1-й год, если перейдет в «Филадельфию».